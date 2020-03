Eerste coronabesmetting Luxemburg bevestigd

Luxemburg heeft zijn eerste coronabesmetting. Bij een man van in de veertig werd zaterdag bij een eerste test het virus vastgesteld. Een tweede test, die zondag in Rotterdam werd uitgevoerd, bevestigde de besmetting, aldus het Luxemburgse ministerie van Gezondheid.

De man was teruggekeerd uit Italië en via de luchthaven van het Belgische Charleroi naar Luxemburg gereisd. Hij was een van de vijftig mensen die tot nu toe in Luxemburg werden getest.

De patiënt is opgenomen in het ziekenhuis en zijn gezin is in quarantaine. Zijn familieleden vertonen volgens de autoriteiten geen ziekteverschijnselen.