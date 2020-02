Eerste coronabesmetting in Brazilië en Zuid-Amerika

Gezondheidsdiensten in Brazilië hebben voor het eerst een besmetting met het nieuwe coronavirus in het land vastgesteld. Het is daarmee ook het eerste geval van het coronavirus in Zuid-Amerika, melden lokale media. Het ministerie van Volksgezondheid en de lokale gezondheidsdiensten in São Paulo onderzoeken het geval.

Het gaat om een 61-jarige man uit São Paulo die tussen 9 en 21 februari in Noord-Italië is geweest en symptomen van de ziekte vertoont, zoals hoesten, meldde het ministerie van Volksgezondheid. Hij is nu thuis in quarantaine.

„Het is duidelijk dat we ons zorgen maken”, citeerde een lokaal nieuwsportaal de Braziliaanse minister van Volksgezondheid Luiz Henrique Mandetta. De metropool São Paulo is de grootste stad van het land.