Eerste coronabesmetting gemeld in Noord-Ierland

In de Britse regio Noord-Ierland is voor het eerst vastgesteld dat iemand is besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat volgens de plaatselijke autoriteiten om iemand die eerder in Noord-Italië was en via Dublin zou zijn gereisd, bericht de BBC.

De patiënt zou een huisarts hebben gebeld en zichzelf hebben geïsoleerd. Uit een eerste test bleek dat sprake was van een coronabesmetting. Een laboratorium in Engeland moet dat nog verifiëren.

In het Verenigd Koninkrijk zijn in totaal 16 besmettingen gemeld. Twee van die besmettingen kwamen eerder op donderdag aan het licht in Engeland. Het gaat om mensen die in Italië en het Canarische eiland Tenerife zijn geweest.

Italië is het Europese land dat het zwaarst is getroffen. Daar zijn al 650 besmettingen gemeld. Zeventien patiënten zijn overleden.