Eerste coronabesmetting gemeld in Moskou

De Russische autoriteiten hebben een eerste coronabesmetting vastgesteld in miljoenenstad Moskou. Het gaat om een man die het virus mogelijk heeft opgelopen tijdens een vakantie in Italië.

Hij keerde op 23 februari terug naar zijn thuisland en belandde enkele dagen later met ziekteverschijnselen in het ziekenhuis. The Moscow Times bericht dat hij daar aanvankelijk een kamer deelde met vijf andere mannen die ook waren teruggekeerd uit landen waar veel mensen zijn besmet.

„We vroegen het medisch personeel waarom we allemaal in dezelfde kamer lagen. Daar hadden we elkaar kunnen besmetten”, zei de patiënt vanuit het ziekenhuis telefonisch tegen de krant. „Daar kregen we geen antwoord op.”

Rusland deelt een 4200 kilometer lange grens met China, het zwaarst getroffen land. Toch zijn in Rusland nog geen grote aantallen besmettingen gemeld. Twee Chinese burgers bleken het virus te hebben en ook drie Russische passagiers van cruiseschip Diamond Princess waren besmet.