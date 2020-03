Eerste coronabesmetting bij EU-agentschap in Brussel

Het nieuwe coronavirus is ook doorgedrongen tot de EU-instellingen in Brussel. Een man die werkt bij het Europese Defensieagentschap (EDA) heeft een positieve test afgelegd en zit met „zeer lichte symptomen” in thuisisolatie, staat in een verklaring.

De man was zaterdagavond uit Italië teruggekeerd, waar hij Milaan en Cortina had bezocht. De medewerkers met wie hij nauw contact heeft gehad is gevraagd uit voorzorg twee weken thuis te blijven.

Het agentschap annuleert uit voorzorg alle geplande bijeenkomsten in zijn kantoor tot 13 maart. EDA-medewerkers laten tot die tijd tijd ook vergaderingen buiten de deur schieten.

De Europese instellingen namen deze week al maatregelen. Zo sluit het Europees Parlement in Brussel drie weken lang zijn deuren voor bezoek van buiten. Er worden geen hoorzittingen, recepties, seminars, ontmoetingen met lobbyisten of groepsevenementen gehouden. Er zijn zeker 130 events geannuleerd, waar tot 7000 deelnemers werden verwacht.

EU-commissaris Frans Timmermans zou woensdag in het parlement zijn klimaatwet bespreken met honderden burgemeesters en jongeren, maar dat evenement is verplaatst naar internet. Hij beantwoordt op sociale media vragen over het klimaatpact dat hij met burgers wil sluiten.

De Zweedse klimaatactiviste Gretha Thunberg mocht woensdagmiddag tot onvrede van sommige fracties wel haar opwachting maken in het parlement. Zij gaat in gesprek met de milieucommissie over de klimaatwet.