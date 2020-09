Eerste Brusselaars af van Gronings gas

De eerste Brusselaars hebben dinsdag hun Nederlandse aardgas ingeruild voor gas uit een ander land. Medio 2022 moet heel Brussel zijn overgestapt, omdat Nederland dan een eind maakt aan de gaswinning in Groningen.

Veel Belgen stoken sinds jaar en dag aardgas uit Nederland. Maar de gaskraan in Groningen gaat over twee jaar dicht, om de Groningers te behoeden voor nieuwe aardbevingen. De Belgische hoofdstad en de randgemeenten moeten daarom voortaan hun gas betrekken uit een verder buitenland, bijvoorbeeld uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of het Midden-Oosten.

Dinsdag stapten de eerste 51.000 huishoudens uit onder meer de wijk Molenbeek over, meldt energiebedrijf Sibelga. De overstap vraagt wel wat aanpassingen, omdat Gronings gas anders is samengesteld dan gas uit veel andere gebieden. Wie een heel oude ketel bezit, moet die mogelijk vervangen om in het vervolg ‘rijker’ gas te kunnen verstoken.