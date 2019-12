Eerste Boeing-ruimtevaartuig in verkeerde baan gekomen

Vliegtuigbouwer Boeing heeft vrijdag voor het eerst een nieuwe raket gelanceerd. De onbemande Starliner moet naar het internationale ruimtestation ISS vliegen, maar het is niet duidelijk of dat goed gaat. Na de lancering kwam het vaartuig in een verkeerde baan rond de aarde, aldus Boeing. De capsule is wel onder controle, de vluchtleiding zoekt uit wat er nu moet gebeuren.

De CST-100 Starliner moet in de loop van volgend jaar mensen naar de ruimte brengen. De laatste keer dat de Verenigde Staten een bemande vlucht uitvoerden, was in juli 2011, bij de laatste spaceshuttlemissie. Sindsdien zijn de Amerikanen afhankelijk van de Russen. Ook SpaceX wil volgend jaar voor het eerst een bemande vlucht uitvoeren.