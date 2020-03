Eerste besmetting nieuwe coronavirus gemeld in Oekraïne

In Oekraïne is voor het eerst iemand besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Het gaat volgens de autoriteiten om een man die in Italië is geweest . Hij ligt sinds zaterdag in het ziekenhuis.

In Italië stierven al 52 mensen aan de gevolgen van het virus. Meer dan 2000 mensen raakten daar besmet. Onduidelijk is waar de Oekraïense man precies in Italië is geweest. Vooral het noorden van dat land is getroffen.

Het nieuwe coronavirus heeft sinds de uitbraak wereldwijd aan ruim 3000 mensen het leven gekost, 90.000 mensen raakten besmet.