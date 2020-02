Eerste besmetting met coronavirus in Bahrein vastgesteld

Het nieuwe coronavirus is voor het eerst vastgesteld in Bahrein. Dat heeft het ministerie van Gezondheidszorg bekendgemaakt. Het gaat om een inwoner van Bahrein die het virus heeft opgelopen in Iran.

Ook in Koeweit zijn drie mensen die vanuit Iran zijn gekomen besmet met het longvirus. Het gaat om twee mensen uit Koeweit en een uit Saudi-Arabië. Buurland Irak heeft op verzoek van Koeweit een grensovergang gesloten om verdere verspreiding tegen te gaan.

Zondag sloten buurlanden de grenzen met Iran al, om te voorkomen dat mensen besmet met het coronavirus vanuit Iran zouden vertrekken. Bahrein en Koeweit grenzen niet direct aan Iran.

In Iran zijn inmiddels acht mensen gestorven door het besmettelijke virus. Zeker 43 raakten volgens de autoriteiten besmet.