Eerste besmetting met coronavirus gemeld in IJsland

IJsland heeft vrijdag gemeld dat het coronavirus het land heeft bereikt. Een man van in de veertig, die onlangs is teruggekeerd uit Noord-Italië, testte positief op het virus.

De man is in isolatie geplaatst in het Nationale Universiteitsziekenhuis van IJsland, aldus de afdeling Civiele Bescherming en Noodsituaties in een verklaring. „De man is niet ernstig ziek maar toont typische symptomen van de ziekte COVID-19”, aldus het overheidsagentschap.

De man had onlangs Noord-Italië bezocht, maar verbleef buiten de risicogebieden. De autoriteiten zeggen er alles aan te doen om iedereen op te sporen die met de patiënt in contact is geweest.