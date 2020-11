Eerste besmetting H1N2-varkensgriep ontdekt bij mens in Canada

Voor het eerst is in Canada een besmetting bij een mens met het H1N2-virus ontdekt, een zeldzame variant van de varkensgriep. De Canadese gezondheidsautoriteiten meldden woensdag dat de besmetting halverwege oktober werd vastgesteld bij een persoon in de westelijke provincie Alberta.

Het gaat vooralsnog om één besmettingsgeval en volgens de lokale gezondheidsmedewerkers is „er op dit moment geen verhoogd risico voor de bevolking van Alberta”. „Dit is het enige griepgeval dat tot dusver dit griepseizoen in Alberta is gemeld”, stond in de verklaring.

De patiënt ervoer milde griepsymptomen en is snel hersteld. De Canadese gezondheidsautoriteiten zoeken nog uit waar het virus vandaan is gekomen en of het gaat om een geïsoleerd geval.

Sinds 2005 zijn slechts 27 besmettingen met de H1N2-varkensgriep bij mensen vastgesteld. Dit is een zeldzamere vorm dan de meer bekende H1N1-varkensgriep. De Mexicaanse griep, een H1N1-varkensgriep, veroorzaakte in 2009 een pandemie.

De H1H2-vorm kan worden opgelopen door blootstelling aan besmette varkens en verspreidt zich niet makkelijk van mens op mens. Het wordt niet opgelopen door het consumeren van varkensvlees of andere varkensproducten, aldus de Canadese autoriteiten.