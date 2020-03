Eerste besmetting coronavirus in Vaticaanstad

Ook in Vaticaanstad is het nieuwe coronavirus opgedoken. Het Vaticaan heeft vrijdag bekendgemaakt dat het eerste besmettingsgeval is vastgesteld in het dwergstaatje in Rome.

Een woordvoerder meldt dat het virus donderdag bij de patiënt, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, is ontdekt. De Italiaanse gezondheidsautoriteiten zijn op de hoogte gesteld.

Onlangs waren er speculaties dat paus Franciscus het virus had opgelopen. De 83-jarige paus voelde zich de laatste dagen niet fit en moest onder meer de traditionele zesdaagse vastenretraite afzeggen.

Italië is in Europa het zwaarst getroffen land door het nieuwe coronavirus. Ongeveer 150 mensen stierven aan de gevolgen en bijna 4000 raakten besmet.