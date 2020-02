Eerste baby’s met coronavirus in China

In de Chinese metropool Wuhan is een kind gediagnosticeerd met het nieuwe coronavirus, slechts 30 uur nadat het geboren was. De moeder van de geïnfecteerde baby testte positief op het virus voordat ze beviel. De baby is voor zover bekend de jongste persoon die geïnfecteerd is met het virus. In januari zou in China nog een andere baby besmet zijn door haar of zijn moeder of oppas.

Medici zeggen in Chinese media dat de infectie van de baby in Wuhan een geval kan zijn van „verticale overdracht”. Dat wil zeggen dat een moeder het virus kan doorgeven tijdens de zwangerschap, bevalling of onmiddellijk na de geboorte. De pasgeborene had geen koorts of hoest, maar was kortademig en vertoonde afwijkingen in de leverfunctie.

„Hierdoor weten we dat we extra aandacht moeten besteden aan deze nieuwe route van coronavirus-overdracht”, aldus een Chinese medicus. Afgelopen maandag werd in China echter ook een baby geboren zonder coronavirus, terwijl de moeder het virus wel had opgelopen.

Het virus heeft bijna vijfhonderd mensen het leven gekost en tienduizenden mensen besmet.