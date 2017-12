Eerste astronaut die ‘los’ vloog overleden

De Amerikaanse astronaut die in 1984 als eerste mens los in de ruimte zweefde is overleden. Het gaat om ruimtevaarder Bruce McCandless II die donderdag op tachtigjarige leeftijd zijn laatste adem uitblies, zo heeft ruimtevaartorganisatie NASA vrijdag bekendgemaakt.

McCandless was een van de leden van de missie van de Space Shuttle waar de speciale Manned Maneuvering Unit (MMU) werd uitgeprobeerd. Dat is soort „vliegende stoel” waarmee door de ruimte kan worden gevlogen.

De test zorgde voor spectaculaire beelden van een astronaut die op het oog helemaal alleen door het niets zweeft.