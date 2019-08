Eerste albinomoord in drie jaar in Burundi

Een 15-jarige albinojongen is zaterdag dood aangetroffen langs een rivier in Burundi nadat hij een week vermist was. Het is de eerste albinomoord in drie jaar tijd in het Afrikaanse land. De tiener was in stukken gehakt. Hij was een been, een arm en zijn tong kwijt. Lichaamsdelen van albino’s worden in sommige landen gebruikt bij occulte rituelen en hekserij.

Albino’s hebben als gevolg van een genetische aandoening een witte huid en geel haar. Sinds 2008 zijn er in Burundi twintig albino’s vermoord. Tot zaterdag werd het laatste slachtoffer geregistreerd in 2016.