Eenzame olifant Kaavan mag naar reservaat vol soortgenoten

Kaavan de olifant, die bekend werd doordat zangeres Cher zich om zijn lot bekommerde, mag de rest van zijn leven doorbrengen in een olifantenreservaat in Cambodja. Het dier verlaat binnen enkele weken de dierentuin van de Pakistaanse stad Islamabad. Daar sleet Kaavan in slechte omstandigheden eenzaam zijn dagen in een kleine ruimte.

Dierenactivisten wonnen in mei al een rechtszaak over de situatie van de olifant. De rechter bepaalde dat een einde moest komen aan "de pijn en het lijden van Kaavan" door hem naar een geschiktere plaats te brengen. Die plaats is nu gevonden: Kaavan gaat naar een reservaat waar al 80 olifanten leven en worden verzorgd door deskundig personeel.

De Aziatische olifant kwam in 1985 op 1-jarige leeftijd aan in Islamabad, als vriendschapscadeau van Sri Lanka. In de eerste jaren had hij gezelschap van een soortgenoot, maar die overleed in 2012. Dierenactivisten brachten in 2015 onder de aandacht dat Kaavan ook nog regelmatig werd geketend.