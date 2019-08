Eens ontstolen, nu weer terug

Dieflijk ontstolen aan hun land, waren Afrikaanse slaven volgens ds. B. Smijtegelt. Vier eeuwen geleden arriveerde het eerste slavenschip bij de Amerikaanse staat Virginia. Vol mensen die uit hun familie en vertrouwde omgeving waren weggesleurd. Degenen die de zeereis hadden overleefd, wachtte een diep vernederend bestaan van onvrijheid, onderdrukking en harde dwangarbeid.

Nazaten van emigranten gaan nogal eens op vakantie in het land waar hun voorgeslacht vandaan kwam. Nakomelingen van slaven doen dat ook, hoe onvrijwillig de landverhuizing destijds ook was.

Het West-Afrikaanse Ghana probeert zelfs een slaatje uit de herdenking van ”400 jaar na het eerste slavenschip” te slaan door Afro-Amerikanen uit te nodigen „terug naar huis” te komen.

Hier staat zo’n gezinnetje. Wat jaartjes gespaard voor de ‘terugreis’, want die was niet gratis. Nu in Afrika. Op de foto bij Cape Coast Castle, een van de forten aan de Goudkust. Even poseren, dan weer verder. Denkend aan de geroofde slaven die hier –soms maanden– in de kelders van het fort opgesloten zaten voordat ze geketend aan boord van een schip werden gedreven, voor een enkele reis Noord- of Zuid-Amerika.

Het vlagvertoon op de achtergrond is van landen die zich voor het slavernijverleden alleen maar diep kunnen schamen.