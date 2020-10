Eenpartijstaat Noord-Korea maakt zich op voor verjaardag partij

Noord-Koreaanse functionarissen hebben een bezoek gebracht aan het mausoleum waar de leiders Kim Il-sung en Kim Jong-il begraven liggen. Het bezoek is in het kader van de 75e verjaardag van de Arbeiderspartij, de enige partij van het stalinistisch geregeerde land. Zaterdag houdt het regime ondanks het coronavirus naar verwachting een enorme parade in Pyongyang om de verjaardag te vieren.

De huidige dictator en kleinzoon van de stichter van de dynastie Kim Il-sung, Kim Jong-un, was opvallend afwezig. Maar hij stuurde wel een bloemstuk naar het mausoleum, dat Kumsusan Paleis van Zon heet, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De tweede man van het regime, Choe Ryong-hae, was wel van de partij.

Zuid-Koreaanse waarnemers verwachten dat het regime met een hele grote parade eenheid in de partij wil uitstralen en nieuwe wapensystemen wil tonen zoals een nieuwe ballistische raket en een intercontinentale raket die van onderzeeërs kan worden afgevuurd. Het land met meer dan 25 miljoen inwoners kampt behalve met het coronavirus ook met een zwakke economie.

Dat laatste wordt verergerd door de oplopende spanningen met Zuid-Korea en de VS. Eerder dit jaar bliezen de Noord-Koreanen een kantoor op aan de grens waar voorheen overleg met de Zuid-Koreanen plaatsvond. Pyongyang was woedend over luchtballonnen met boodschappen gericht tegen het Noord-Koreaanse regime die vanuit Zuid-Korea door particulieren richting het noorden werden opgelaten. Mogelijk gaat Noord-Korea na de verjaardag van de partij noodgedwongen proberen de impasse in de relaties met Seoul en Washington te doorbreken.