Eenhoorns verleiden jongeren tot drinken

De Australische drankindustrie zet regenbogen en eenhoorns op etiketten om jongeren tot drinken te verleiden. Volgens de voorzitter van de toezichthoudende organisatie in de branche worden steeds vaker verpakkingen ingezet om de aandacht te krijgen op sociale media.

De jongste klacht gaat over de samenwerking tussen een brouwerij en Kellogg’s voor een milkshake-bier, omdat het gebruik van het logo van de cornflakesfabrikant juist kinderen zal aanspreken.

Volgens de Australische wet is het verboden verpakkingen zo op jongeren te richten. De zelfregulering in de branche faalt volgens critici, die in de krant The Sydney Morning Herald pleiten voor een landelijke waakhond met vergaande bevoegdheden. De huidige autoriteit kan geen producten verbieden.