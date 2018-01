Een beroemd boek van de Franse schrijfster Simone de Beauvoir is ”Een wereld van mooie plaatjes”. Het gaat over een soort supervrouw die op alle fronten succesvol wil zijn. Ogenschijnlijk lukt dat haar uitstekend: ze heeft een prachtig huis, een mooi gezin en een glanzende carrière. Maar uiteindelijk blijkt haar ideale wereld een luchtkasteel, ofwel een wereld van mooie plaatjes.

De verschillen tussen de leefwereld van de personages die De Beauvoir in haar roman schetst en die van de familie Turpin in het Amerikaanse stadje Perris zijn talrijk. Maar tegelijk drong het beeld uit de titel van De Beauvoir zich sterk op toen deze week het verhaal van de familie naar buiten kwam. In het huis trof de politie bij een inval zondag dertien sterk verwaarloosde kinderen aan, van wie sommigen met kettingen aan bed geklonken waren.

De hele buurt was verbaasd, en zelfs de grootouders. Ze vonden het gezin weliswaar tamelijk zonderling, maar hadden dit niet kunnen bevroeden. De Turpins hadden een mooi huis en op Facebook deelde het gezin mooie plaatjes van gezinsuitjes. Die gaven de indruk dat het een vrolijke boel was in huize Turpin. „Ze hadden een paar mooie auto’s”, gaf een buurtbewoner verder met verbazing aan. Dat beeld en werkelijkheid uit elkaar kunnen lopen, toont de zaak-Turpin in ultieme vorm. De grote aandacht ervoor zou echter weleens een uiting van de brede herkenning voor het fenomeen op zich kunnen zijn.