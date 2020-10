‘Een vrouw zei: ren, ren: er worden mensen neergestoken’

De aanslag bij een kerk in Nice leidde in de omgeving tot panische reacties. Een 32-jarige medewerker van een nabijgelegen horecazaak vertelt dat kort voor 09.00 uur schoten klonken. Daarna sloegen mensen rennend op de vlucht. „Een vrouw kwam uit de kerk en zei: ren, ren, iemand is mensen aan het neersteken”, zei de ober van het Grand Cafe de Lyon tegen persbureau AFP.

Bij de aanslag bij de Notre-Dame in de zuidelijke kuststad zouden zeker drie doden en zes gewonden zijn gevallen. Toen de dader toesloeg, was volgens een geestelijke geen mis bezig. Wel opent de kerk al om 08.00 uur en komen mensen „op alle tijdstippen” bidden, aldus vader Philippe Asso. Na de aanslag gingen politie en andere hulpdiensten met tientallen voertuigen ter plaatse.

Het is niet de eerste keer in de recente geschiedenis dat een bloedige aanslag wordt gepleegd in de stad. In Nice vielen vier jaar geleden nog 86 doden. Toen reed een moslimextremist tijdens de Franse nationale feestdag op 14 juli met een vrachtwagen in op feestende mensen op een boulevard.