Een vrolijke smeerboel bij de Grote Moskee van Djenné

Elk jaar worden de muren van de Grote Moskee van Djenné in Mali bestreken met een laag leem. Het bouwwerk van 50 bij 50 meter is opgetrokken uit adobe – een mengsel van zand, water, klei en organische materialen zoals stro en mest. Dat alles aangestampt in een mal en gedroogd in de zon. Overdag slaat het veel warmte op, die ’s nachts vrijkomt.

Het is kwetsbaar spul, die adobe. Bij een aardbeving stort de zaak als een kaartenhuis ineen. Wind en regen doen de muren ook geen goed. Vandaar die nieuwe laag leem, waarvoor heel Djenné wordt opgetrommeld. Inwoners brengen emmers, potten en pannen met leem naar de moskee. Het goedje bevat rijstzemelen, karitéboter en baobabpoeder. De kinderen maken er een vrolijke smeerboel van.