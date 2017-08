„Een verdachte terrorist vrijgelaten”

De Spaanse onderzoeksrechter heeft dinsdagavond besloten Mohamed Alla, een van de vier verdachten van de terreurdaden in Barcelona en Cambrils, voorlopig op vrije voeten te stellen. Twee arrestanten gaan de gevangenis in en de ander blijft in voorlopige hechtenis. Dat meldde de Spaanse krant La Vanguardia.

De gearresteerde Driss Oukabir en Mohamed Houli Chemlal gaan vooralsnog onvoorwaardelijk de cel in wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. Het voorarrest van Salah el Karib is met 72 uur verlengd.