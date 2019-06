Een van de tankers onderweg naar Kalba

Een van de twee beschadigde tankschepen in de Golf van Oman wordt door sleepboten richting de haven van Kalba in de Verenigde Arabische Emiraten gebracht. Het gaat om de Kokuka Courageous. De rederij heeft laten weten dat het schip ’‘veilig’’ onderweg is.

Eerder verklaarde een Amerikaanse functionaris dat het Iraanse leger met snelle boten probeerde te verhinderen dat sleepboten het andere beschadigde tankschip op sleeptouw namen. Het is onduidelijk of dat klopt.

Het Nederlandse bedrijf Boskalis heeft de opdracht gekregen voor de berging van de twee beschadigde tankers. Boskalis was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.