Een kat in het nauw maakt gevaarlijke sprongen

Kan de wolf in Nederland ooit doen wat een luipaard deze week in de Indiase stad Jalandhar deed? Die vraag rijst bij beelden van een panter die rondrent in de stad in het noorden van India. Het beest was per ongeluk in de bebouwde kom beland.

Mensen kwamen van alle kanten om naar het dier te kijken. Door die aandacht raakte het roofdier in paniek en begon het mensen aan te vallen. Minstens zes mensen raakten gewond, maar niemand ernstig.

Nederlanders denken bij dit verhaal wellicht aan de wolf die in ons land oprukt. In het boek ”Aanloop” van Rien Poortvliet staat dat een wolf in de 18e eeuw in Limburg ook mensen aanviel.

Die angst is grotendeels onterecht. De twee wolvinnen die momenteel op de Veluwe huizen, zijn superschuw en zullen juist van mensen weg vluchten in plaats van ze aan te vallen.

Maar dat is niet bij elk exemplaar het geval. Een 68-jarige jager uit Twente vertelde deze week op RTV Oost waarom hij tijdens een jacht in de buurt van Berlijn een wolf had doodgeschoten. „Hij was echt hondsbrutaal. Keek me aan, maar trok zich totaal niets van mij aan. Toen de hond van een van de drijvers dichterbij kwam, werd de wolf enorm agressief en opende meteen de aanval. Ik kon niet anders dan schieten. Het was de hond of de wolf.” Het is een duidelijke waarschuwing: zie je ooit een wolf, laat het beest met rust. Ook een hond in het nauw maakt rare sprongen.