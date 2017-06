Een ‘hangend parlement’, wat nu?

De Britten krijgen mogelijk een hung parliament, een hangend parlement. Daarin heeft niemand een absolute meerderheid. Dat was in 2010 voor het laatst. Enkele vragen over een dergelijke complexe situatie.

Wat is een hangend parlement precies?

In een ‘hung parliament’ heeft geen partij meer dan de helft van de zetels in het House of Commons, het Lagerhuis. Er zijn dan meerdere partijen nodig om wetgeving door te voeren. In Nederland is dat normaal, voor de Britten met hun districtenstelsel, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen in een district wint, is dat een uitzondering. De Conservatieven worden vrijwel zeker de grootste partij, maar komen volgens de exitpolls tekort voor een absolute meerderheid van 326.

Wat gaat er nu gebeuren?

Dat is nog niet bekend. Mogelijk vormen de Conservatieven een minderheidsregering, onder de huidige premier May of een ander. Het kan ook zijn dat er een coalitie komt, geleid door de Conservatieven of door Labour.

Hoe lang gaat het duren?

Onbekend, maar het kan snel gaan. In 2010 duurde het minder dan een week voor de Conservatieven en de Liberal Democrats een regeerakkoord hadden. En in 1974 ging het nog sneller, Labour had binnen vier dagen een minderheidsregering gevormd, nadat een poging van Conservatieven en Liberaal-Democraten om een coalitie te vormen, was mislukt. Overigens werden later dat jaar opnieuw verkiezingen gehouden.

Kunnen er nieuwe verkiezingen komen?

Een premier van een minderheidsregering kan ervoor kiezen om snel nieuwe verkiezingen uit te schrijven, in de hoop alsnog een absolute meerderheid te krijgen, zoals premier Harold Wilson van Labour in 1974 deed. Een minderheidsregering kan door het parlement worden weggestemd in een vertrouwensstemming, waardoor er eveneens vervroegde verkiezingen komen.