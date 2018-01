Ecuador wil bemiddeling over Julian Assange

De regering van Ecuador zoekt bemiddelaars om de kwestie rond de omstreden WikiLeaks-oprichter Julian Assange op te lossen. Assange heeft politiek asiel gekregen in de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land in Londen. De Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken, María Fernanda Espinosa, heeft dinsdag om internationale hulp gevraagd. Espinosa gaf aan dat Londen ook van het probleem af wil. De bewaking van de ambassade is duur.

Espinosa zei niet wie kan bemiddelen. In Zweden en de VS werd de omstreden mediaman om totaal verschillende redenen gezocht. Assange wilde zich in het kader van een Zweeds politieonderzoek niet beschikbaar stellen uit vrees dat Zweden hem dan naar de VS stuurt. Het Zweedse onderzoek is inmiddels opgedoekt, maar Assange is nu bang dat de Britten hem aan de VS uitleveren.

Washington is woedend over zijn onthullingen in 2010 van vertrouwelijke informatie over onder meer operaties van de strijdkrachten in het Midden-Oosten. De belaagde Australiër zit al sinds juni 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen.