„Ecuador wil Assange uit ambassade zetten”

Julian Assange, de oprichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks, verliest mogelijk spoedig zijn veilige onderkomen in de ambassade van Ecuador in Londen.

„De Ecuadoraanse president Lenin Moreno wil in de Britse hoofdstad onderhandelen over een overeenkomst met Groot-Brittannië om Assange’s asiel in te trekken”, zei onderzoeksjournalist Glenn Greenwald zaterdag op de website The Intercept.

Assange verblijft al ruim zes jaar in de ambassade van Ecuador. Hij vluchtte daarheen om arrestatie en uitlevering aan Zweden op beschuldiging van verkrachting te voorkomen. De Zweedse justitie heeft haar onderzoek in mei vorig jaar afgesloten. De Britse autoriteiten willen hem alsnog arresteren als hij de ambassade verlaat omdat hij de wet had overtreden door naar de ambassade te vluchten.

De Australiër vreest dat hij wordt gearresteerd en uitgeleverd aan de VS als hij de ambassade zal verlaten. De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft onlangs beschuldigingen tegen Assange herhaald. Het is echter onduidelijk of de VS om uitlevering van de oprichter van Wikileaks zouden vragen.

Washington stelt hem verantwoordelijk voor het publiceren van geheime Amerikaanse documenten uit de oorlogen in Afghanistan en Irak via WikiLeaks.

Tijdens de laatste campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 publiceerde Wikileaks e-mails van de Democratische Partij die door vermeende Russische hackers waren gestolen. Vermoed wordt dat verliezend kandidaat Hillary Clinton daardoor electorale schade werd berokkend.

Greenwald baseert zijn rapport op informatie uit de omgeving van het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het bureau van president Moreno. Er is al enige tijd spanning tussen Assange en de Ecuadoraanse autoriteiten. Zo werd Assange’s toegang tot het internet in april afgesloten.