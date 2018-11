Ecuador vervolgt ex-president voor ontvoering

Het Ecuadoraanse openbaar ministerie gaat oud-president Rafael Correa vervolgen voor de mislukte ontvoering van oppositiepoliticus Fernando Balda in 2012. Rechter Daniella Camacho maakte woensdag bekend dat er genoeg bewijs is dat Correa het vermoedelijke brein was achter de ontvoeringspoging om een proces tegen hem te beginnen.

Balda was lid van de grondwetgevende vergadering en vluchtte naar Colombia toen hij in Ecuador tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens belediging van de regering van Correa. In de Colombiaanse hoofdstad Bogota mislukte een poging om hem te ontvoeren, toen de kidnappers en hun slachtoffer door een politiepatrouille werden aangehouden. De daders, die in Colombia werden veroordeeld, verklaarden in opdracht van de Ecuadoraanse geheime dienst te handelen. Ze moesten Balda terugbrengen naar Ecuador.

Correa was president van 2007 tot 2017. Tegenwoordig woont hij in België, waar zijn vrouw vandaan komt. Balda werd kort na de ontvoering uitgeleverd aan Ecuador, waar hij zijn gevangenisstraf uitzat.