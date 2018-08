Ecuador opent humanitaire corridor naar Peru

De Ecuadoraanse regering roept een humanitaire corridor in het leven voor vluchtelingen uit Venezuela. Via deze corridor worden de vluchtelingen met bussen naar de grens met Peru gebracht. Veel Venezolanen proberen te voet via het Andesland verder te reizen naar Peru, Bolivia, Chili en Argentinië.

Honderdduizenden Venezolanen vluchten momenteel voor honger, ellende en de economische crisis in hun land. Volgens de Verenigde Naties hebben al 2,3 miljoen Venezuelanen het land verlaten. De landen in de regio worden steeds meer overvallen door de vermoedelijk grootste internationale vluchtelingencrisis in de geschiedenis van Latijns-Amerika.

Minister van Binnenlandse Zaken Mauro Toscanini kondigde aan dat de meer dan 800 kilometer lange reis van de vluchtelingen van het noorden naar het zuiden van Ecuador door de politie zal worden ondersteund.

Ecuador heeft eveneens besloten niet langer lid te zijn van de Bolivariaanse alliantie voor Amerika (ALBA). De Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken José Valencia zei dat zijn land „gefrustreerd” was door Venezuela’s gebrek aan politieke wil om de migratiecrisis op te lossen. ALBA is een linkse regionale alliantie, opgericht door de voormalige Venezolaanse president Hugo Chávez en de Cubaanse revolutionaire leider Fidel Castro en is gevestigd in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.