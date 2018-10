„Ecuador legt Assange nieuwe huisregels op”

Ecuador heeft nieuwe huisregels bedacht voor Julian Assange, die al zes jaar bivakkeert in de ambassade van het land in Londen. Als de WikiLeaks-oprichter zich niet houdt aan die richtlijnen, kan dat tot gevolg hebben dat zijn diplomatieke asiel wordt ingetrokken. Dat blijkt uit een interne memo die is ingezien door de Britse krant The Guardian.

Assange moet onder meer zorgen dat zijn toilet schoon blijft en beter voor zijn kat zorgen, anders moet hij het huisdier inleveren. Ook mogen de Australiër en zijn gasten niet op eigen houtje apparatuur aansluiten. Als ze dat toch proberen, wordt dat volgens de memo als veiligheidslek beschouwd en gemeld bij de Britse autoriteiten.

De oprichter van de bekende klokkenluiderssite moet ook meer kosten uit eigen zak gaan betalen. Ecuador wil vanaf december niet meer betalen voor het eten, de was en andere kosten rond het verblijf van Assange. Die moet ook ieder kwartaal een medische controle ondergaan en zelf opdraaien voor de kosten.

Assange nam in 2012 zijn intrek in de ambassade, toen Zweden een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde. Assange vreesde via dat land te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.