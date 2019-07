Ecuador komt met visumplicht voor Venezolanen

Venezolanen die naar Ecuador willen, hebben binnenkort een visum nodig. Zij konden voorheen met alleen een paspoort of een ander identiteitsbewijs naar het Zuid-Amerikaanse land, maar dat scherpt nu de regels aan.

De visumplicht staat in een decreet van de Ecuadoraanse president Lenin Moreno en wordt over een maand van kracht. De regering houdt er rekening mee dat zich aan het eind van het jaar ongeveer een half miljoen Venezolanen in Ecuador bevinden. Venezolaanse migranten met een visum krijgen ook het recht te werken.

Door de economische en politieke crisis in Venezuela hebben naar schatting 4 miljoen mensen het land verlaten. Als zij straks een visum voor Ecuador willen aanvragen, kunnen ze identiteitsdocumenten gebruiken die maximaal vijf jaar zijn verlopen. Daar is toe besloten omdat het tegenwoordig moeilijk is aan dergelijke papieren te komen in Venezuela.