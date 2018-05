Ecuador heft extra beveiliging Assange op

De president van Ecuador, Lenin Moreno, heeft besloten dat de extra beveiliging die is gestationeerd bij de ambassade in Londen per direct wordt opgeheven. In de ambassade van Ecuador verblijft Wikileaks-oprichter Julian Assange al bijna zes jaar in ballingschap.

De Australiër zocht zijn toevlucht in het kleine diplomatieke hoofdkwartier in 2012 om aanklachten wegens seksueel misbruik in Zweden te vermijden. Hij verwierp de beschuldigingen en aanklagers hebben hun onderzoek inmiddels gestaakt. Assange vreest nog wel uitlevering aan de Verenigde Staten. Achtergrond zijn geheime documenten van de VS over de oorlogen in Irak en Afghanistan, die Wikileaks had verspreid.

,,Van nu af aan komt er normale beveiliging, net zoals in de andere Ecuadoriaanse ambassades", luidt de verklaring van de regering over de ambassade in Groot-Brittannië.

Ecuador sloot Assange afgelopen maart van het internet af, nadat hij politieke commentaren had gegeven via Twitter. President Moreno heeft de situatie rond Assange al eens beschreven als ,,een steen in zijn schoen".