Ecuador haalt medewerker uit ambassade Londen

De minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador, José Valencia Amores, heeft een personeelslid in de ambassade in Londen van de post ontheven, omdat die „op het persoonlijke vlak extreem dicht bij Julian Assange stond”. Diplomatiek personeel dient zich volgens minister Valencia in te zetten voor de belangen van de staat Ecuador en niet voor de belangen van anderen.

Valencia zei in een gesprek met Ecuadoraanse media niet om wat voor personeelslid het ging. De Australiër Assange is een van de oprichters van de roemruchte website WikiLeaks. Hij zocht in 2012 zijn toevlucht tot de ambassade.

Hij was in Londen voorwaardelijk vrij tijdens een uitleveringsprocedure die Zweden was begonnen na beschuldigingen tegen Assange in een inmiddels gestopte zedenzaak. Assange vreest vooral aan de VS te worden uitgeleverd, omdat hij gevoelige militaire informatie op de website zette.

Het is al geruime tijd bekend dat het ministerie van Valencia van de lastige Assange af wil. De geruchten dat hij snel naar buiten zou komen, hebben actievoerders voor Assange naar het gezantschap in de chique wijk Knightsbridge gelokt.