Ecuador biedt excuses aan voor ‘coronalijken’ op straat

De regering van Ecuador heeft excuses aangeboden voor de tientallen overleden coronapatiënten die dood op straat zijn blijven liggen in Guayaquil, de grootste stad van het Zuid-Amerikaanse land. Inwoners deelden beelden op sociale media van ontbindende lichamen die buiten waren achtergelaten omdat er in de ziekenhuizen, mortuaria en kerkhoven geen plaats meer is.

„We hebben beelden gezien die nooit gemaakt hadden mogen worden en als uw dienaar bied ik hiervoor mijn verontschuldigingen aan”, zei vicepresident Otto Sonnenholzner. Hij heeft de bestrijding van de corona-uitbraak in zijn takenpakket.

Officieel telt Ecuador 3500 geregistreerde coronabesmettingen en 172 mensen die aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen zouden veel hoger liggen.