Ecuador: Assange kan ambassade verlaten

Julian Assange hoeft niet te vrezen voor zijn leven als hij de Ecuadoraanse ambassade in Londen verlaat. De WikiLeaks-oprichter staat hooguit een korte gevangenisstraf te wachten, zei de Ecuadoraanse president Lenín Moreno in een interview op de radio.

Assange verblijft al sinds 2012 in de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land. Hij kreeg daar asiel toen de voorganger van Moreno aan de macht was. De activist vreest dat hij zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten als hij de diplomatieke post verlaat. Daar zou hij dan vervolgd kunnen worden voor het publiceren van geheime informatie via de klokkenluiderssite.

Volgens president Moreno heeft de Britse regering verzekerd dat Assange niet zal worden uitgeleverd aan een land waar hij de doodstraf kan krijgen. De activist moet vermoedelijk alleen korte tijd de cel in omdat hij onderdook in de ambassade terwijl hij op borgtocht vrij was, denkt de president.