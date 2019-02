ECPM-campagne: christelijk geluid in EU versterken

De verkiezingscampagne van de European Christian Political Movement (ECPM) is woensdag in Brussel van start gegaan. Het doel? Het christelijk geluid in de Europese Unie versterken, ondanks de onzekerheid.

Het is nog zo’n drie maanden tot de Europese verkiezingen in mei. Toch kan er in die korte tijd nog veel veranderen voor de Europese politieke partij ECPM. „Niets is zo veranderlijk als de politiek”, aldus ECPM-directeur Auke Minnema.

De partij heeft de afgelopen vijf jaar met tenminste vijf Europarlementariërs, onder wie Bas Belder (SGP) en Peter van Dalen (CU), zich ingezet voor christelijke politiek in de EU. In sommige uitingen noemt de partij zes EP-leden. De meeste leden sloten zich aan bij de Europese fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Na de verkiezingen is een toekomst in de ECR onzeker.

De reden daarvoor is het mogelijke vertrek van de Britse Europarlementariërs uit de fractie. Vanwege de brexit zullen de Britten op 29 maart uit de Europese Unie treden. Voor de ECR heeft dat grote gevolgen, want de Britten zijn „het cement” van de fractie, aldus Minnema.

„Het zou goed voor ons zijn als de Britten blijven. Als zij vertrekken, dan zal de ECR een ruk naar rechts maken. Verschillende partijen, bijvoorbeeld de Belgische partij Nieuw-Vlaamse Alliantie, zullen dan waarschijnlijk uit de fractie stappen.”

Volgens de directeur heeft de ECPM zich altijd het meest thuis gevoeld in de ECR fractie. „Je voelt je natuurlijk nooit ergens helemaal thuis in het Europees Parlement, maar binnen deze fractie is het mogelijk om zonder problemen verschillend over onderwerpen te stemmen.” De CU en SGP kunnen daardoor in het Europees Parlement echt hun eigen stem laten horen, meent hij.

De onzekerheid over de toekomst binnen de fractie en het Europees Parlement is bekend terrein voor Minnema. „Eerlijk gezegd was dit vijf en tien jaar geleden precies hetzelfde.” Maar de verwachting is volgens de directeur dat de groep met vijf of zes Europarlementariërs uit de verkiezingen zal komen.

De verkiezingskandidaten ondertekenden woensdag het verkiezingsprogramma van de groep. De focus is op sterke christelijke waarden, want dat is de basis voor een sterk land en EU, aldus George Rukhadze, vicepresident van de ECPM.

In de praktijk betekent dat de parlementariërs zich onder meer zullen inzetten voor het beschermen van het leven, veiligheid en een economie die goed is voor mens en planeet.

Het werk van de leden van de groep maakt een verschil in Europa, meent Minnema. „Het heeft absoluut zin om als minderheid je stem te laten horen. Deze stem kan soms beslissend zijn. Een mooi voorbeeld is de ChristenUnie die in Nederland met vijf zetels in de coalitie zit. In het Europees Parlement kun je ook beslissend zijn, als je het spel maar goed speelt. Dat gebeurt vaak achter de schermen.”