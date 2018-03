Economisch topadviseur Trump neemt ontslag

De topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump op economisch gebied, Gary Cohn, heeft ontslag genomen. Dat meldt het Witte Huis dinsdag.

Cohn, een topbankier op Wall Street, was de grote architect achter Trumps belastinghervormingen die vorig jaar werden doorgevoerd. De exacte reden voor Cohns vertrek is niet gegeven. Het zou te maken hebben met de tarieven die Trump wil heffen op buitenlands staal en aluminium. Cohn is net als veel andere Republikeinen fel tegen deze maatregel. Cohn was de afgelopen dagen in overleg met Trump over de flinke invoerheffingen maar Trump bleef bij zijn standpunt dat de heffingen nodig zijn om de Amerikaanse industrie te beschermen.

Volgens insiders was het dispuut met Trump over de heffingen niet de enige reden dat Cohn opstapt. Cohns grootste missie was de belastinghervormingen en die heeft hij er doorheen gekregen in wat voor Trump zijn grootste succes was sinds hij het Witte Huis betrok. Cohn lichtte Trump dinsdag in over zijn besluit maar de twee zouden al langer hebben gesproken over het vertrek van de topadviseur.

„Het was een grote eer om mijn land te dienen en ervoor te zorgen dat het economische beleid gestoeld is op groei ten gunste van de Amerikaanse bevolking, zoals de historische belastinghervormingen. Ik ben de president dankbaar dat hij mij deze kans gaf en wens hem en de regering alle succes toe in de toekomst”, zei Cohn in een verklaring uitgegeven door het Witte Huis.

Trump wil snel een opvolger benoemen. „Ik zal binnenkort een besluit nemen. Veel mensen willen de baan maar ik zal wijs kiezen”, tweette de Amerikaanse president. Peter Navarro, directeur van de nationale handelsraad van het Witte Huis, en economisch analist Lawrence Kudlow zouden de gegadigden zijn.