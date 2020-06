‘Economisch adviseur Witte Huis vertrekt voor tweede keer’

Kevin Hassett stopt voor de tweede keer als economisch adviseur van het Witte Huis. Dat meldt het Amerikaanse medium Axios. Hassett vertrok in 2019, maar keerde afgelopen maart terug om te helpen tijdens de coronacrisis.

Volgens Axios was Hassett een van de belangrijkste adviseurs van Trump de afgelopen maanden. Hij was in staat om de cijfers te vertalen naar begrijpelijke termen voor de president. Zo wist Hassett Trump ervan te overtuigen om de uitgebreide steunpakketten door te voeren.

De economisch adviseur was eerder ook al werkzaam voor de presidenten Bill Clinton en George W. Bush. Van 2017 tot juni vorig jaar was hij de belangrijkste economisch adviseur van Trump.