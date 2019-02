Economie VS groeit sterker dan verwacht

De economische groei in de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal van 2018 zwakker gestegen dan een kwartaal eerder, maar de groei viel wel sterker uit dan verwacht. Dat blijkt na een voorlopige raming van het Amerikaanse ministerie van Handel.

De grootste economie ter wereld ging op jaarbasis met 2,6 procent vooruit. Economen hadden in doorsnee op een vooruitgang met 2,2 procent gerekend. In het derde kwartaal was nog sprake van een groei van 3,4 procent op jaarbasis.

De persoonlijke bestedingen in de VS stegen in het afgelopen kwartaal met 2,8 procent op jaarbasis. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden met een groei van 3 procent.