Meghan, de echtgenote van de Britse prins Harry, heeft in juli een miskraam gehad. Ze maakte dat wereldkundig in een opiniestuk woensdag in de Amerikaanse krant The New York Times.

Ze had de miskraam toen ze voor haar zoontje Archie zorgde, vertelt ze in dat stuk. „Ik wist dat toen ik mijn eerstgeboren kind in mijn armen klemde, dat ik de tweede aan het verliezen was”, aldus Meghan.

Het gaat om uitzonderlijk persoonlijke ontboezemingen door een Britse royalty.