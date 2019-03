Ebolacentrum Oost-Congo aangevallen: een dode

Gewapende milities hebben zaterdag in Oost-Congo een ebolabehandelcentrum van Artsen zonder Grenzen aangevallen. Daardoor is een politieagent om het leven gekomen.

Het centrum was vorige week ook al het doelwit van onbekende aanvallers. De toedracht van de aanval van vorige week is nog onbekend, al heeft Artsen zonder Grenzen wel een vermoeden „Sommige mensen denken dat patiënten in ebolabehandelcentra worden gedood of op zijn minst worden geholpen om te sterven. Het beste antwoord is goede gezondheidsvoorlichting met uitleg hoe de ziekte wordt overgebracht, hoe deze wordt bestreden en voorkomen”, zei ebolaspecialist van Hilde de Clerk van de hulporganisatie eerder.

Artsen zonder Grenzen werkt sinds 1981 in Congo, waarin het jaarlijks honderdduizenden helpt. De huidige ebola-uitbraak is geconstateerd op 1 augustus 2018 en is na zes maanden nog steeds niet onder controle. Er zijn 870 bevestigde ebolapatiënten en meer dan 540 doden.