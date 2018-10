„Ebola-uitbraak Congo gaat maanden duren”

De uitbraak van de ziekte ebola in de Democratische Republiek Congo gaat zeker nog drie tot vier maanden duren. Ook bestaat het gevaar dat de ziekte zich verspreidt naar buurlanden Oeganda of Rwanda, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De meeste zorg bestaat er over de stad Beni in het noorden van Congo waar mogelijk tientallen mensen ziek zijn. Ze zijn moeilijk te traceren omdat ze zich verborgen houden voor de autoriteiten, zegt het hoofd van de hulpdiensten Peter Salama.

De hulpverleners die proberen de gevreesde ziekte te beteugelen, krijgen onvoldoende medewerking van de bevolking. Veel mensen vertrouwen de campagne tegen de dodelijke virusinfectie niet en saboteren de behandeling en het vaccinatieprogramma.

In de provincies Noord-Kivu en Ituri zijn sinds juli 140 patiënten geregistreerd, van wie vaststaat dat ze ebola hebben opgelopen. Inmiddels zijn er 108 overleden.