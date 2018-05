Ebola steekt kop op in Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn twee gevallen van het zeer besmettelijke ebola vastgesteld. Van tien andere mensen wordt gedacht dat ze de ziekte hebben opgelopen, maar is dat nog niet zeker.

De ebolagevallen zijn ontdekt in de noordwestelijke stad Bikoro. Congo verklaarde in juli vorig jaar dat de toen heersende ebola-epidemie voorbij was. Die had twee maanden geduurd.

Het ging om de achtste uitbraak in Congo sinds de vondst van het virus in dat land in 1976. In 2014 kwamen in 42 mensen om het leven door het virus. Bij dezelfde epidemie doodde de ziekte 11.300 mensen in Guinea, Sierra Leone en Liberia.