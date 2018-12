Ebola grijpt om zich heen in Congo

In het oosten van de Democratische Republiek Congo grijpt de gevreesde dodelijke ziekte ebola om zich heen. Zeker vijfhonderd mensen vertonen ziekteverschijnselen. In 452 gevallen is de ziekte daadwerkelijk vastgesteld, 48 mensen zijn waarschijnlijk besmet, maakte het ministerie van Volksgezondheid van het Afrikaanse land bekend.

Tot nu toe zijn 289 mensen overleden aan de ziekte. Het indammen van de uitbraak in de provincie Noord-Kivu is bijzonder moeilijk omdat er verscheidene gewapende groeperingen actief zijn.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het de op een na grootste uitbraak van de ziekte tot nu toe. De grootste ebola-epidemie vond plaats in 2014/2015 in West-Afrika. Die kostte meer dan 11.000 mensen het leven.