„Ebola-epidemie Congo gaat nieuwe fase in”

Met de constatering van een nieuw geval van de besmettelijke ziekte ebola in de stad Mbandaka in het noordwesten van de Democratische Republiek Congo is de ebola-uitbraak een nieuwe fase ingegaan. Dat heeft de minister van gezondheid van Congo, Oly Ilunga Kalenga, verklaard.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die is begonnen met het verstrekken van vaccins in Congo, heeft zijn zorgen geuit over het nieuws dat de ziekte de stad Mbandaka heeft bereikt. Hierdoor is de uitbraak, die naar schatting al aan 23 mensen het leven heeft gekost, veel lastiger te bestrijden.