‘E-mails zoon Biden over inzetten vader voor loon in Oekraïne’

De zoon van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, Robert Hunter Biden (50), heeft volgens in Amerikaanse media opgedoken e-mails zo’n zes jaar geleden uitgebreid gebruik gemaakt van het feit dat hij zoon was van de toenmalige vicepresident Biden.

Zoon Biden ging werken als topman voor de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma, die op Cyprus staat geregistreerd. Zijn vader was in die dagen als vicepresident in de regering van president Obama de voorman in het beleid met betrekking tot Oekraïne. Hunter dringt daarom aan op een heel riant inkomen bij Burisma.

Ruim een week voor een bezoek van Joe Biden op 21 april 2014 aan Kiev, wendde Hunter zich tot zijn Amerikaanse zakenpartner Devon Archer die al in de top van Burisma zat. Hij noemt zijn vader ‘my guy’ en is blij met het aanstaande bezoek van zijn vader aan Kiev in de mails. Die zijn volgens de New York Post recent opgedoken op een achtergelaten laptop in een computershop in de thuisstaat van de Bidens, Delaware.

Hunter dringt er bij zijn zakenpartner Archer op aan een contract voor hem te regelen vóór zijn vader in Kiev arriveert en er op 22 april premier Jatsenjoek zou spreken en een persconferentie zou geven. Hij noemt het bezoek „onderdeel van onze adviezen en onze zienswijze”, maar hij voegt eraan toe dat hij niet weet wat zijn vader precies gaat zeggen. „Het contract moet nu ingaan en niet na het bezoek van ‘my guy’ en er moet een voorlopig minimum van ongeveer 25.000 dollar per maand in staan.”

Het is niet duidelijk wat Hunter uiteindelijk voor een maandsalaris heeft gekregen en wat hij er precies heeft uitgevoerd. Vorig jaar meldden talrijke media naar schatting 50.000 dollar. Hij vertrok er in april 2019. Tegenstanders van Joe Biden hebben de positie van zijn zoon bij Burisma vorig jaar opgevoerd als een belangenverstrengeling die een vicepresident niet past.