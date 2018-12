„E-mails van Republikeinse top gestolen”

Hackers hebben eerder dit jaar duizenden e-mails van vooraanstaande Republikeinen buitgemaakt met mogelijk gevoelige informatie.

Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite Politico dinsdag onthuld. Het gaat om berichten van vier kopstukken van de nationale congrescommissie van de Republikeinse partij (NRCC), die zich bezighoudt met de verkiezingscampagnes.

De e-mails van Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, fractieleider Kevin McCarthy, Steve Scalise en Steve Stivers zijn maandenlang onderschept. De betrokkenen werden daarvan pas deze week op de hoogte gebracht nadat Politico vragen had gesteld over de kwestie.

De computerkraak werd in april ontdekt door een provider van de NRCC, die daarop de internetbeveiliging inschakelde. Dat leidde tot een intern onderzoek maar volgens partijbronnen is ook de FBI op de hoogte gesteld. Details over wat er precies is buitgemaakt en over de inhoud van de mails zijn geen mededelingen gedaan. Het onderzoek is nog niet afgerond.