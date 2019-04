Eén Nederlander gedood bij aanslagen Sri Lanka

Onder de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka is één Nederlander. Dat heeft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gemeld. Het gaat om een 54-jarige vrouw.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken woonde de vrouw in het buitenland, maar niet op Sri Lanka. Ze kwam om bij de explosie in het Cinnamon Grand Hotel in de hoofdstad Colombo.

„Spreek afschuw uit over de aanslagen in Sri Lanka op deze Paaszondag. In 1 woord, verschrikkelijk”, schreef Blok op Twitter. „Op dit moment kunnen we bevestigen dat er helaas 1 Nederlander is omgekomen. We staan in contact met de familie van het slachtoffer.”