Dwergvinvissen voor Engelse kust aangespoeld

Voor de kust van de Engelse regio East Anglia zijn dit weekend drie dode walvissen aangetroffen. Dierenbeschermers zeiden zondag tegen de krant The Telegraph dat de drie dwergvinvissen vermoedelijk deel uitmaakten van een grotere groep.

Het eerste dode dier dat werd gesignaleerd, was een dwergvinvis-kalf. Dat spoelde aan op een oever van de rivier Ore bij Felixstowe. Later spoelden twee volwassen dwergvinvissen aan in de buurt van de havenstad Harwich en bij Suffolk.

Volgens vrijwilligers van de Felixstowe kustpatrouille gebeurt het zelden dat walvissen aanspoelen aan dit deel van de Engelse kust. Ze zeiden dat voor de kust nog twee andere dwergvinvissen zijn gesignaleerd die vermoedelijk gedesoriënteerd zijn.